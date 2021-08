Südafrika-Bauer Werner stirbt nach TV-Dreharbeiten

„Andenken an Papa“

Sie hätten darum gegeben, weil es ihrem Vater während der Dreharbeiten mit seinen potenziellen Herzdamen Conny und Karin noch sehr gut gegangen sei. Diese glückliche und unbeschwerte Zeit soll in Erinnerung bleiben. „Wir freuen uns riesig, diese Erinnerung zu haben und dieses Andenken an Papa“, erklärten sie.