Charme ohne Starallüren: Robert Redford ist 85

Nichts zu bereuen

Nach eigenen Angaben würde er in seinem Leben rückblickend kaum etwas ändern wollen. Gibt es etwas, was er bereut? „Nein, ich würde alles wieder so machen, auch die Fehler, die gehören dazu, das ist Teil des Lebensprozesses“, sagte der Schauspieler und Regisseur im Interview der Deutschen Presse-Agentur, als er 2013 sein neuntes Regiewerk, den Politthriller „The Company you keep - Die Akte Grant“, vorstellte. Er bedauert also nichts? „Im Beruflichen nichts, vielleicht im Privaten, aber das werde ich Ihnen nicht sagen.“