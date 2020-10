Robert Redford: „Die Trauer ist unermesslich“

„Unsere Herzen sind gebrochen“

Im Alter von 58 Jahren starb James Redford an Leberkrebs, wie am Montag bekannt wurde. Seine Frau Kyle hat mittlerweile auf Twitter in einem berührenden Posting von ihrem Ehemann Abschied genommen. „Unsere Herzen sind gebrochen. Er lebte ein wunderschönes, einflussreiches Leben gelebt und wurde von vielen geliebt“, so die trauernde Witwe.