Altbäuerin von Kreiselschwader erfasst und getötet

Ein 76-jähriger Altbauer aus dem Bezirk Rohrbach wollte am Mittwoch gegen 14.20 Uhr den Kreiselschwader, der an seinem Traktor montiert war, reparieren. Er hatte seine 73-jährige Frau dabei um Hilfe gebeten. Der 76-Jährige stand neben dem Traktor und legte beim Ganghebel den Leerlauf ein. Dabei nahm er an, dass der Traktor mit eingeschalteter Zapfwelle nicht zu starten wäre.