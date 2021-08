Trio holte Seniorin bei Begräbnis zurück ins Leben

Es waren bange Minuten, die sich auf einem Begräbnis in Pucking abspielten. Kurz nach dem Trauerzug brach eine 62-Jährige vor der Kirche plötzlich zusammen. „Da war ich grade daheim und hab’ geschlafen, plötzlich hat mich meine Mama angerufen und gesagt, dass ich sofort zum Friedhof kommen soll. In etwa 2 Minuten war ich da“, schildert Rettungssanitäter Happacher. Währenddessen hatten Feuerwehrmann Thomas Altof und Freundin Julia Happacher schon mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. „Der Daniel hat dann das Kommando übernommen. Ich bin so schnell ich konnte zur Sparkasse gelaufen und hab’ den Defibrillator, der dort hängt, geholt“, schildert Altof. „Nach zwei Schockstößen hat sie wieder einen Puls gehabt. In so einem Moment funktioniert man einfach, das war schon hart, noch dazu, wenn man jemanden kennt“, erzählt Altof. Für Sanitäter Happacher ist das Wichtigste die Reanimation: „Wenn so etwas passiert, sollte man sofort wiederbeleben. Man kann damit so viel Schaden abwenden. Das Blödeste ist, einfach nichts zu tun.“