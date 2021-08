500 Kilogramm schwere Bombe freigegraben

Stefan Plainer, Chef der EOD Munitionsbergung, fand die riesige Bombe am Dienstag im Erdreich. Obwohl er sich fast täglich mit der Bergung von Kriegsrelikten beschäftigt, war der Fund auf der Baustelle in St. Valentin auch für ihn außergewöhnlich. Plainer: „So eine große Fliegerbombe findet man selten. Sie zählt zu den schwersten, die im Zweiten Weltkrieg in Massen abgeworfen wurden.“