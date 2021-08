Löffelbach: Asylwerber demolierten Unterkunft

Rund zehn zum größten Teil syrische Asylwerber im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kamen am Dienstagabend aus ihren Unterkünften in Niederösterreich und Wien zur Asylunterkunft in Löffelbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Dort beschädigten sie zwei Wohnungstüren und entleerten einen Feuerlöscher.