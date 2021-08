Werbung zu verführerisch: Russin klagt McDonald‘s

Streitwert entspricht ein paar Cheeseburgern

Der Frau sei es in den vergangenen 16 Jahren immer gelungen, die 40-tägige Fastenzeit durchzustehen. Die Werbung habe sie gezwungen, die nächstgelegene Filiale zu besuchen. Um die Summe, die sich Ovchinnikova erstreiten will, kann sie sich jedenfalls nur ein paar wenige der verführerischen Cheeseburger des Fastfood-Riesen leisten. Sie fordert lediglich einen Betrag von 1000 Rubel, was rund 11,50 Euro entspricht.