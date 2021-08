50 Prozent mehr Corona-Patienten im Spital

Freilich in absoluten Zahlen ist der Anstieg von 16 auf 24 (davon vier auf Intensivstationen) nicht dramatisch, aber jetzt beginnt offenbar die steigende Zahl an Infizierten auf die Spitalsbelegung „durchzuschlagen“. In den vergangenen drei Tagen gab’s in Oberösterreich 264 Neuinfektionen - 96 Prozent sind auf die Delta-Variante zurückzuführen - und aktuell 780 nachgewiesene Corona-Fälle.