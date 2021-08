Murat Yakin ist neuer Schweizer Nationaltrainer

Schon in drei Wochen kommt das Nationalteam erstmals unter dem neuen Trainer zusammen. Am 1. September startet Yakin mit einem Testspiel in Basel gegen Griechenland, vier Tage später folgt die Partie in der WM-Qualifikation im St.-Jakob-Park gegen Europameister Italien. Yakin trainierte in der Schweiz Thun, Luzern, den FC Basel, die Grasshoppers und Sion in der Super League. Außerdem arbeitete er ein Jahr in Russland bei Spartak Moskau.