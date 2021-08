Ölspur führt Polizei zu einer Drogen-Party im Wald

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Frastanz bemerkten am Sonntagmorgen im Zuge einer Streife eine Ölspur. Diese führte die Beamten durch das gesamte Ortsgebiet von Frastanz über Frastafeders und in weiterer Folge in Richtung Bazora. Dort machte die Polizei dann eine überraschende Entdeckung: Auf einer Wiese mitten im Wald war eine sogenannte Goa-Party in vollem Gange.