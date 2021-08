Die Analyse zum ersten Rennen am Red Bull Ring

Das erste Rennen der MotoGP am Red Bull Ring bot den Fans jede Menge Action: einen schweren Unfall mit brennenden Motorrädern, spannende Duelle Rad an Rad und mit Neuling Jorge Martin einen Debüt-Sieger. Motorrad-Experte Günther Knobloch analysiert für die „Krone“ das Spektakel in Spielberg.