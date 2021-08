NASA-Karte zeigt Brände auf fünf Kontinenten

Flammen bedrohen Kernforschungszentrum

Russland erlebt die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte seiner Wetterbeobachtung, die Behörden meldeten am Sonntag mehr als 240 Feuer mit einer Gesamtfläche von rund 3,5 Millionen Hektar. Vor allem betroffen war die Region Jakutien im asiatischen Teil des Landes. Dort galt wie in der Stadt Sarow mit dem nationalen atomaren Forschungszentrum und insgesamt acht Regionen der Ausnahmezustand.