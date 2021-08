Euböa: „Man hat uns verbrennen lassen“

Premier: „Priorität haben Menschenleben“

Der Premier hatte seine Taktik am Donnerstag in einer Ansprache an die Bevölkerung so erklärt: „Priorität haben Menschenleben, erst dann folgen Besitztümer und Natur.“ Im Großraum Athen leben rund vier Millionen Menschen, Euböa hat etwa 220.000 Einwohner. Das auf Euböa betroffene Gebiet besteht hauptsächlich aus Wald.