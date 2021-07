Erneut Begegnung mit Python in Toilette

Zum zweiten Mal in dieser Woche hat ein Bewohner in seiner Toilette eine unliebsame Begegnung der züngelnden Art gemacht. Im Vergleich zu jenem Grazer, der das Aufeinandertreffen mit einem Biss und einem kurzen Aufenthalt im Spital bezahlte, blieb es in diesem Fall allerdings lediglich bei Augenkontakt. So sah sich eine Wienerin am Donnerstagabend in ihrem WC einem Python gegenüber.