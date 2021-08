Ein „Wahrzeichen“ für den Gabalier-Macher

Von hier oben hat Bartelmuss alles im Blick, den idyllischen Heimatort, sein Elternhaus, die Produktion und den ehemaligen Stall des elterlichen Anwesens. Darin verbirgt sich heute eine Art moderne „Hit-Fabrik“. Brunner & Brunner produzieren hier genauso wie Nik P. und natürlich ein gewisser Andreas Gabalier. „Als sein Onkel mir den jungen Mann in Lederhosen und mit Seitenscheitel vorgestellt hat, hab ich mir nur gedacht: Um Gottes Willen, schließlich bin ich ja selbst Fan von Musik à la Led Zeppelin. Bei einem Urlaub in Kroatien hab ich mir aber erstmals seine Musik angehört und gedacht, das kann was werden.“ Der Rest ist quasi Musik-Geschichte.