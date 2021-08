Gewitterfront sorgt für Einsatzflut

Längst nicht der einzige Einsatz: So war auch die Mattseer Landesstraße wegen umgestürzter Bäume zwischen Bergheim und Obertrum gesperrt. Am Obertrumersee und Wallersee mussten mehrere Boote in Seenot gerettet werden. In St. Koloman, Fuschl und St. Gilgen kam es zu Stromausfällen, rund 750 Haushalte waren gegen 20.30 Uhr noch ohne Strom. „Grund war ein Kurzschluss auf einer Leitung“, sagte Salzburg AG-Sprecherin Saskia Heller.