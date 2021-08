Nach Unfall-Schock will Heimo auf Bank zurück

Die 0:5-Pleite von Regionalligist Grödig Freitag in Bischofshofen rückte in den Hintergrund. Der Grund: das Fehlen von Cheftrainer Heimo Pfeifenberger. Der war kurz zuvor von einem LKW gerammt worden. Der 52-Jährige kam mit einem Schock davon, sein Beifahrer musste ober dem Auge genäht werden. Pfeifenberger will so schnell wie möglich auf die Bank zurück.