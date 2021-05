E-Scooter-Unfälle fordern mehrere Schwerverletzte

Unfall am Gehsteig

Gekracht hat es auch in St. Pölten. In der Wiener Straße kollidierten ein Radfahrer und ein E-Scooter-Fahrer am Gehsteig – beide hätten diesen nicht nutzen dürfen. Der Roller-Fahrer zog sich eine gebrochene Nase zu, der Pedalritter erlitt eine Prellung.