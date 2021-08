Prinzessin Charlotte: Süßes Foto geht ans Herz

Schon in der Vergangenheit haben Kate und William verraten, dass Charlotte sich am liebsten in der Natur aufhält, im Garten in Anmer Hall herumtobt und auf Bäume kraxelt wie ein Meister. Dass ihr dabei die Natur am Herzen liegt, dafür sorgt vor allem ihre Mama, die liebend gerne gartelt und 2019 sogar einen „Back to Nature“-Garten gestaltet hat. Ein Herzensprojekt der Herzogin, die sich dafür monatelang selbst die Hände schmutzig gemacht hatte.