Ein Grazer hat das Rezept für Latino-Sommerhits

Unsere Vorstellung vom perfekten Sommer: Das Meer, braungebrannte Haut, ein Cocktail in der Hand und coole Sommermucke im Ohr. Heuer bleibt der weltmeerumspannende Sommerhit aber aus: „Die aktuelle Musik schürt eher Depressionen als Urlaubsgefühle“, bringt es Fritz Jerey auf den Punkt. Liegt es an den anhaltenden Corona-Einschränkungen oder den TV-Bildern vom brennenden Urlaubsparadies? Gewühlt wird nur noch in der musikalischen Retrokiste, in der sich auch Fritz Jerey mit seiner Sunshine-Band Tim Tim verewigt hat.