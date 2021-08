Lienz: Diskussion um Verkehrsinsel an neuer Brücke

Es tut sich was, im Süden des neuen Lienzer Mobilitätszentrums im Bereich der Draubrücke. Diese soll, wie berichtet, im Herbst für den Verkehr freigegeben werden. Für Diskussionen sorgte in der vergangenen Gemeinderatssitzung eine Verkehrsinsel vor der Brücke samt einer neuen 30er-Zone in der Tristacherstraße.