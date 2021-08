Ganz Spielberg ist im Rossi-Fieber

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen die eingefleischten Rossi-Fans bei der MotoGP in Spielberg das verkündete Karriere-Aus der Motorrad-Ikone. Seine Verehrer sind traurig, dass eine Ära zu Ende geht - zugleich aber auch unglaublich froh, dass sie ihn an diesem und am nächsten Wochenende am Red Bull Ring noch ein letztes Mal auf österreichischem Boden in Aktion sehen. Zumindest auf zwei Rädern, gänzlich zur Ruhe setzen will sich der „Doktor“ ja bekanntlich noch lange nicht.