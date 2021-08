Grenzenlose Weltmusik bei der Eröffnung

Musikalische Zeichen der Weltoffenheit

Dies kann als bewusste Stellungnahme verstanden werden, welche ganz im Sinne des diesjährigen Festival-Leitspruchs „Music to my Ears, Silence is devastating“ – was im Sinne frei übersetzt bedeutet: „Das fasziniert mich, aber Passivität ist gefährlich“ – im Zeichen von Weltoffenheit und der Bereitschaft auf Aktuelles zu reagieren gesetzt wurde. Das Quartett wurde von einem Film begleitet, der auf den Militärputsch in Myanmar Bezug nahm. Die Musik dazu hatte Hackl-Freund Gene Pritsker grandios arrangiert und den uns vertrauten Erwartungen angepasst. Streckenweise klangen Geige, Bratsche, Gitarre sowie Kontrabass leicht jazzig, sie zeigten damit Reminiszenz zum „Outreach“.