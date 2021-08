Fünf Verletzte bei Karambolage auf Westautobahn

Karambolage am Freitagmorgen auf der A1 in Niederösterreich bei Wolfsbach: Verwickelt in den folgenschweren Unfall waren ein Pkw und drei Schwerfahrzeuge, insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Die Westautobahn musste in Richtung Linz vorübergehend gesperrt werden. Ein drei Kilometer langer Stau war die Folge.