Impf-Fleckerlteppich: Druck auf Türkis-Grün steigt

Impfung als Voraussetzung für den Landesdienst

Niederösterreich ist dabei unlängst vorgeprescht: Wer in den Landesdienst aufgenommen werden will, muss künftig eine Corona-Impfung vorweisen können. Auch in der Steiermark werden Geimpfte bei der Anstellung bevorzugt behandelt - doch vor allem ÖVP-regierte Länder sehen dabei eigentlich Türkis-Grün in der Pflicht: Neben Steirern und Niederösterreichern wollen diesbezüglich auch Salzburg und Tirol einheitliche Regelungen des Bundes, in welchen Berufsgruppen man von wem eine Impfung verlangt. Ähnlich äußerte sich das SPÖ-regierte Kärnten. Allein: Türkis-Grün erklärte erst in der Vorwoche einmal mehr, dass man dies derzeit nicht einzuführen gedenkt, all das sei Sache der Länder.