In 15 Sekunden sind Radschlösser geknackt

Meiste Coups in Linz

Innerhalb Oberösterreichs sind die Unterschiede aber groß. Rund die Hälfte der Fahrraddiebstähle wurde in Linz verübt. Auch im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wurden in Linz mit 55 pro 10.000 Einwohner innerhalb Oberösterreichs die meisten Fahrraddiebstähle verzeichnet, vor Wels (33 pro 10.000 EW) und Steyr (18 pro 10.000 EW). Die wenigsten dagegen in den Bezirken Grieskirchen, Kirchdorf und Schärding mit jeweils drei gestohlenen Bikes pro 10.000 Einwohner.