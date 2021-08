60 Prozent der Steirer haben den ersten Stich

Über 100.000 Zweitimpfungen in den nächsten Wochen

Mit 628.586 Vollimmunisierungen ist knapp über 50 Prozent der steirischen Gesamtbevölkerung voll geschützt. Im Laufe der nächsten drei Wochen kommen über 100.000 Zweitimpfungen dazu und werden die Zweitimpfungsrate noch deutlich erhöhen. Um die Impfquote weiter zu steigern, findet am kommenden Samstag (7. August) ein weiterer freier Impftag statt. An allen Impfstraßen des Landes kann man sich ab dem 12. Lebensjahr zwischen 8 und 12 Uhr ohne vorherige Anmeldung impfen lassen - und dabei auch zwischen zwei Impfstoffen wählen: Zum Einmalimpfstoff von Johnson&Johnson wird auch das Vakzin von Moderna verimpft.