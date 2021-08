Carlo Paalam: Von der Deponie zur Olympia-Medaille

Titelverteidiger geschlagen

Und jetzt schlug er im Viertelfinale den Titelverteidiger, den Usbeken Shakhobidin Zoirov, mit 4:0. Im Halbfinale kämpft er gegen den Japaner Ryomel Tanaka. Der ist schwer angeschlagen. Paalam will aber trotzdem nicht über das morgige Match sprechen. Er weiß: Nur, was er in der Hand hat, ist ihm sicher. Das vergisst er wohl nie mehr in seinem Leben.