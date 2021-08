Kreative Kulinarik in der Kirchtagswoche

Kirchtagssuppe in Blau

Wie viele andere Wirte serviert auch die Draft Sportsbar in der Eishalle eine echte Kirchtagssuppe. Allerdings kredenzt man dort den kulinarischen Klassiker auf Wunsch in Blau. „Die Idee zur Blaues Bluat Adlersuppe kam von VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj. Die Lebensmittelfarbe verändert den Geschmack nicht, erinnert dafür aber an unseren großartigen Kader“, erklärt Draft-Chef Harald Hicks.