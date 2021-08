Kino: Ärger wegen Testpflicht ab sechs Jahren

„Wir halten trotzdem an den Kontrollen fest“, kündigt Dörfler an. Gefordert werden jedoch einheitliche Regeln für ganz Österreich. Für einige Familien sei es nicht mehr nachvollziehbar, welche Bestimmungen aktuell wann und wo gelten würden, meint der Kino-Branchensprecher. Nicht wenige Besucher weichen deshalb in das Umland aus, wo erst ab zwölf Jahren die Testpflicht besteht. „Der Wegfall des Ninja-Passes mit Schulschluss wirkt sich leider bei den Kindern aus“, so Dörfler. Kaum Beschwerden gibt es hingegen wegen der Wiedereinführung der Maskenpflicht.