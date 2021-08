Iran: Rekordzahl von über 39.000 Neuinfektionen

Der Iran kämpft mit einer neuen Pandemie-Welle. Am Dienstag ist in dem Land eine Rekordzahl von mehr als 39.000 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden in den vergangenen 24 Stunden 39.019 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 378 weitere Menschen seien an Covid-19 gestorben.