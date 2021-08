Brasilien & Spanien nach Extraschichten im Finale

Brasilien und Spanien stehen im Finale des olympischen Fußball-Turniers! Brasilien erreichte fünf Jahre nach dem Triumph von Rio de Janeiro dank Elfmeter-Held Santos im Tor zum dritten Mal in Folge das Endspiel. Die Mannschaft um Kapitän Dani Alves gewann am Dienstag in Kashima gegen Mexiko 4:1 im Elfmeterschießen - in zuvor 120 Minuten war kein Tor gefallen. Spanien besiegte in seinem Halbfinale Japan 1:0 nach Verlängerung - Marco Asensio von Real Madrid traf in der 115. Minute.