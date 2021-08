58,60 Meter zu wenig! Speerwurf-Aus für Hudson

Dabei hatte Victoria Hudson nach ihren tollen Leistungen in dieser Saison durchaus mit einer Finalteilnahme spekuliert. Heuer hatte sie in Eisenstadt mit sensationellen 64,68 m überrascht, an diese Leistung konnte sie aber in Tokio nicht herankommen. Neunmal warf sie in diesem Sommer weiter als jetzt in der Qualifikation von Tokio...