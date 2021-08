Hammer! Susanne Walli überrascht bei Olympia

„Sie hat ihre Chance genutzt“

Trainer Wolfi Adler: „Susi war natürlich vor dem Rennen auch nervös, aber sie ist wirklich sehr beherzt gelaufen. Sie hat ihre Chance genutzt - und hatte auch das notwendige Quäntchen Glück.“ Das Glück des Tüchtigen. Mit 52,19 kam sie nahe an ihre heuer gelaufene Bestzeit von 51,99 Sekunden heran. Eine unglaublich gute Leistung bei der Hitze. Die Oberösterreicherin hatte sich quasi in letzter Sekunde für die Spiele über die „Road to Tokyo“ qualifiziert.