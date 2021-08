Schwer verletzt: Hubschrauber barg Wanderer

Ein 34-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einer Wanderung von der Frauenalm in Flachauwinkl kommend in Richtung Grießenkar/Flachau gestürzt. Rund 500 Meter nach der Frauenalm stolperte der Deutsche gegen 13.50 Uhr, fiel vom Steig über die Böschung und zog sich einen Bruch des linken Unterschenkels zu.