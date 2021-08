Unglaubliche Salzburg-Bilanz unter Jaissle

Auch Heraf gestand, die Salzburger nach dem Trainerwechsel und dem Abgang diverser Stammspieler in der aktuellen Saisonphase nicht ganz auf diesem Niveau erwartet zu haben. „Ganz ehrlich, habe ich mir das auch gedacht. Daka, Mwepu (beide Abgänge, Anm.), Koita (derzeit verletzt, Anm.) - das sind unfassbare Spieler. Aber es ist offensichtlich völlig wurscht, wer spielt und wer kommt“, resümierte der Wiener nach 90 Minuten, in denen seine Außenseiter regelrecht vorgeführt worden waren. „Sie sind in unserer Liga überhaupt nicht zu stoppen. Und ich denke, dass sie international eine gute Chance haben, sich für die Champions League zu qualifizieren.“