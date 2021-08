Sturm: Auf Jantscher-Show folgte Schreckmoment

Jantscher gegen Altach fraglich

Ob Jantscher auch am Samstag gegen Altach dabei sein kann, wird sich erst weisen. Nach einer Stunde schied er an der Achillessehne verletzt aus, der einzige Wermutstropfen an einem perfekten Abend. Vor der Untersuchung im Spital deutete vieles daraufhin, dass der 23-fache ÖFB-Teamspieler mit einer leichten Blessur davongekommen sein sollte. „So wie er bei den Fans und in der Kabine rumgesprungen ist, gehe ich davon aus, dass er uns sehr bald wieder zur Verfügung stehen wird“, gab Ilzer eine optimistische Prognose.