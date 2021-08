Wie die Steiermark sich vor Hochwässern schützt

Sicher ist: Es hätte noch viel schlimmer kommen können. In den vergangenen zehn Jahren wurden 71 Millionen Euro in die 16 größten Hochwasserschutz-Projekte investiert. „Alleine im Jahr 2020 wurden in der Steiermark Schäden in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro verhindert“, heißt es von der zuständigen Stelle beim Land Steiermark. „Die im vergangenen Jahr fertiggestellten Projekte schützen 1200 Gebäude.“