„Aufschwung in Niederösterreich hält noch Jahre“

Das aktuelle Wachstum werde heuer laut Christian Helmenstein vom renommierten Economica-Institut vor allem durch die Industrie getragen. So werden die Herstellung von Waren um 8,9 Prozent zulegen, der Handel um 6,7 Prozent wachsen. Kommendes Jahr werden es vor allem die Hotel- und Gastronomiebetriebe sein, die zum Wirtschaftsplus beitragen werden – aus heutiger Sicht ist ein Plus von 30,3 Prozent vorhergesagt. Und das alles sei kein kurzfristiges Aufflackern, wie Helmenstein betont: „Wir gehen davon aus, dass diese Wachstumsphase in Niederösterreich jedenfalls bis zum Jahr 2025 anhalten wird.“