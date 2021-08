Hüttenbrand: Wassermangel erschwerte Einsatz

Als die Feuerwehr auf der Alm eintraf, stand das Gebäude im Vollbrand. Die Urlauberfamilie, die sich in dem als Ferienunterkunft vermieteten Haus befunden hatte, hatte sich schon in Sicherheit gebracht und zunächst selbst versucht, die Flammen zu löschen. Als das nicht gelang, verständigten sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Das Haus, das in Brand geraten war, wurde total zerstört. Es waren rund 100 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen im Einsatz.