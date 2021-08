Tests als Kontrolle nach der Rückkehr aus Kroatien

Stabile Situation in Spitälern

In den heimischen Spitälern bleibt die Corona-Lage zum Glück unverändert stabil: Zwölf Covid-Patienten befanden sich Samstagin Spitalsbehandlung, zweilagen auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in unserem Bundesland nun 32,2 Infizierte pro 100.000 Einwohner.