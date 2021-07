Hamburg: Swingerparty ohne Abstand - Platzverweis!

Eine Swingerparty in einem Hamburger Wohnhaus ist für 68 Teilnehmer ein kurzes Vergnügen geblieben: Wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften wurde die Veranstaltung am Freitagabend kurz vor Mitternacht von der Polizei aufgelöst, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte.