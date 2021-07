Attacken nach Crash: „Paranoide Äußerungen“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasste die Attacken der Konkurrenz so zusammen: „Jeder ist für seine paranoiden Äußerungen selbst verantwortlich. Da fällt viel in die Kategorie emotionaler Rundumschlag. Ich habe keine Ahnung, warum sie so reagiert haben. Aber mir ist es wurscht. Und es bringt auch gar nichts, persönliche, emotionale Vorwürfe zu äußern, weil selbst der schlimmste Feind hat auch einen besten Freund.“