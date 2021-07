F1-Knalleffekt: Verstappen „entfolgt“ Hamilton!

Es mag nur als Kleinigkeit erscheinen, aber in den Social-Media-Zeiten, in denen wir leben, ist es ein veritabler Paukenschlag: Formel-1-Superstar Max Verstappen ist seinem Erzrivalen Lewis Hamilton auf Instagram entfolgt! Die am Sonntag beim Grand Prix in Silverstone durch den Crash zwischen den beiden ausgebrochene Eiszeit scheint von daher eher nicht so bald ein Ende zu finden …