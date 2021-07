England-GP: Das Rennen heute ab 16 Uhr LIVE

Verstappen sprintstark

Die erste Sprint-Qualifikation der Formel-1-Geschichte in Silverstone war am Samstag eine mehr oder weniger klare Angelegenheit für Max Verstappen gewesen. Der niederländische Red-Bull-Pilot gewann das Rennen im Kurzformat mit freier Reifenwahl über 17 Runden am Samstag und sicherte sich damit die Pole Position für das eigentliche Rennen heute. Auf den weiteren Plätzen landete die Mercedes-Paarung Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.