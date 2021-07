Verstappen schießt gegen Hamilton: „Unsportlich!“

Nach seinem heftigen Unfall beim Grand Prix von Großbritannien spart Formel-1-WM-Spitzenreiter Max Verstappen nicht mit Kritik! Er sei okay, verriet der Red-Bull-Pilot am Sonntagabend in den Sozialen Medien. „Sich die Feierlichkeiten anzusehen, während man noch im Krankenhaus ist, ist respektloses und unsportliches Verhalten“, schrieb der Niederländer weiter.