Mediziner rüsten sich für 4. Welle zum Schulstart

„Eine hohe Durchimpfungsrate bei den 12- bis 18-Jährigen wäre natürlich wünschenswert, ist aber aus heutiger Sicht nicht zu erwarten“, sagt Birgit Oster, Leiterin des Referats für Schulärzte und Schulärztinnen in der Ärztekammer OÖ. Das neue Schuljahr wird am 13. September daher in jedem Fall mit Testungen starten müssen, damit Clusterbildungen vermieden werden können. Eine Maskenpflicht hängt, so Oster, von den Inzidenzzahlen im Herbst ab.