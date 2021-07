Teich zugeschüttet: 150 Fische waren todgeweiht

Ein Chinarestaurant in Graz hatte Fische im Teich - und jetzt, da es zusperrt, hatten die Betreiber offenbar die Absicht, das Gewässer zuschütten lassen, samt den Fischen darin! „Damit wären 150 Fische lebendig begraben gewesen“, so Ingrid und Michael Stracke vom Tierschutzverein „Purzel und Vicky, „wer kommt auf so eine grausame Idee?“