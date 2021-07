Alko-Lenker kracht gegen Zaun und rammt 17-Jährige

Ein alkoholisierter Autolenker (37) hat Donnerstagabend in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) einen schweren Unfall verursacht. Der Einheimische überholte zunächst laut Polizei auf einer Gemeindestraße riskant mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Auto, krachte in den Zaun eines Einfamilienhauses, prallte von dort ab und erfasste dann eine 17-jährige Mopedlenkerin.